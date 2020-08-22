بعد بكائه على المسرح.. كهربا يشكر أحمد عز ويوجه رسالة خاصة لمؤمن زكريا

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، "شكرا للفنان الإنسان أحمد عز على مشاعرك دي مع أطيب وأجدع أخ، اللي كتير فرحنا كلنا، واللي كلنا بنحبه وبندعيله ومستنينه يرجع إن شاء الله أحسن من الأول وسط كل الناس اللي بتحبه".

وأضاف "مؤمن زكريا وحشتنا وفي انتظارك".

شكرا للفنان الإنسان أحمد عز على مشاعرك دي مع أطيب وأجدع أخ اللي كتير فرحنا كلنا واللي كلنا بنحبه وبندعيله🤲🤲 ومستنينه يرجع إن شاء الله أحسن من الأول وسط كل الناس اللي بتحبه ♥️ مؤمن زكريا وحشتنا وفي انتظارك 💪💪💪 @MoamenZakaria pic.twitter.com/GU2ZTqiiKa — mahmoud kahraba (@MKahraba) August 22, 2020

وتواجد مؤمن زكريا في أحد العروض المسرحية التي كان بطلها الفنان أحمد عز، والذي قام بتحية اللاعب ما جعله يدخل في نوبة بكاء بسبب تحية الجمهور له.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.

وتسبب المرض في ابتعاد اللاعب عن المباريات، وبدء رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.