بعد فيديو المسرح... مبادرة "غير مسبوقة" لدعم مؤمن زكريا

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق المهندس هاني أبو ريدة، اليوم السبت، عن مبادرة "غير مسبوقة" لدعم اللاعب مؤمن زكريا.

وقال أبو ريدة عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "آلمني كما آلم الملايين الحالة الصحية التي يعاني منها اللاعب الدولي مؤمن زكريا والتي لمست قلوبنا جميعا كحال كل جماهير الكرة المصرية".

وأضاف "في إطار متابعتنا الدائمة لأحوال الكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالمساندة العاطفية أو المالية، بل تطوير الأمر إلى مشروع متكامل لخدمة الكرة المصرية وممارسيها قررنا تبني المبادرة التالية":

1- التواصل مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث إنشاء مشروع صندوق يحمل اسم اللاعب مؤمن زكريا لتوفير الدعم اللازم له، ويستمر الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية في المستقبل، ودعم ورعاية اللاعبين المصريين بعد الاعتزال أو التقاعد.

2- العمل مع جمعية اللاعبين القدامى واللاعبين المحترفين واتحاد الكرة والهيئات المعنية بإقتطاع نسبة من العقود بين الأندية واللاعبين لتمويل الصندوق.

3- مخاطبة وزارة الشباب وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بالفيفا لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.

4- اقتراح إلى اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على إحدى قاعات/ملاعب مشروع مقر الاتحاد المصري الجديد.

5- مخاطبة نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين بتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن زكريا تمنح سنويا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، ويتكفل أبوريدة بقيمة الجائزة.

6- مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاختيار مؤمن زكريا كسفير له للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا هذا العام.

وكان لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، قد حضر عرض أمس الجمعة 21 أغسطس/أب من مسرحية "علاء الدين" لأحمد عز.

وحرص الفنان أحمد عز عقب انتهاء العرض على تقديم التحية لمؤمن زكريا على المسرح والدعاء له بالشفاء.

وصعد مؤمن زكريا على المسرح مع أحمد عز، وظل الجمهور يهتف باسمه ما جعله ينهار باكيا من التأثر.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.

وتسبب المرض في ابتعاد اللاعب عن المباريات، وبدء رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.