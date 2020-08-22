رئيس الزمالك مرتضى منصور يغيب عن مباراة القمة مع النادي الأهلي

غاب رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، عن حضور مبارة القمة الـ120 المنعقدة، اليوم السبت، أمام النادي الأهلي المصري، والمقامة في استاد القاهرة ضمن الجولة الـ21 من عمر الدوري الممتاز.

واعتذر منصور عن عدم الحضور، وكلف نائبه المستشار أحمد جلال، بحضور اللقاء بدلا منه، وبصحبة اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

ومع لحظة كتابة هذه السطور، انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الزمالك على الأهلي بهدف واحد مقابل لا شيء، والذي أحرزه اللاعب أحمد السيد زيزو.

وأحرز زيزو الهدف في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية أرضية من أشرف بن شرقي.

الدوري المصري : الزمالك 1 × 0 الاهلي | هدف احمد سيد زيزو د' 13 🎥



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pic.twitter.com/cw8PDLG7O0 — اهداف المباريات HD (@ggo_ll1) August 22, 2020

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري، برصيد 53 نقطة، وخلفه الزمالك برصيد 38 نقطة.