"كان بالإمكان مضاعفة النتيجة"... مرتضى منصور يعلق على هزيمة الأهلي... فيديو

علق رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، على فوز فريقه على نظيره النادي الأهلي المصري، في مباراة القمة أمس السبت.

ووجه منصور في تصريحات متلفزة التحية للاعبي الزمالك وجهازهم الفني، كما أشاد مستواهم المتميز الذي ظهروا عليه أمام النادي الأهلي.

وتابع أن فريقه تلاعب بالأهلي كما أراد، وكان بمقدوره مضاعفة النتيجة لولا النقص العددي بسبب إصابة اللاعب عبد الشافي.

واختتم مرتضى منصور تعليقه قائلا: "عرفتوا أننا كنا خايفيين عليكم مش منكم، وأننا لم نكن نرغب في لعب الدوري حرصا على سلامتكم وسلامة لاعبي الأندية الأخرى من فيروس قاتل"، في إشارة منه إلى فيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، غاب عن حضور مبارة القمة الـ120 التي عقدت أمس السبت، أمام النادي الأهلي المصري، والمقامة في استاد القاهرة ضمن الجولة الـ21 من عمر الدوري الممتاز.

واعتذر منصور عن عدم الحضور، وكلف نائبه المستشار أحمد جلال، بحضور اللقاء بدلا منه، وبصحبة اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وتغلب نادي الزمالك المصري على غريمه التقليدي الأهلي، بثلاثية نظيفة مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس السبت.

ونجح الزمالك في التغلب على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 21 من دوري "We" المصري.

وتجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في المركز الأول بترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة في الوصافة، قبل خصم ثلاث نقاط بقرار من اتحاد الكرة المصري.

ويشار إلى أنه بفوز الزمالك اليوم فإنها تعتبر الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري المصري لهذا الموسم.

وجاءت أهداف الزمالك بأقدام أحمد عبد العزيز "زيزو"، ومصطفى محمد وأسامة فيصل على التوالي، في حين أحرز ياسر إبراهيم هدف الأهلي الوحيد.