بعد أزمة "تسلل القمة"... الأهلي قد يستغني عن مهاجمه مروان محسن

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي المصري، يدرس الاستغناء عن خدمات مهاجمه مروان محسن.

ويأتي هذا الأمر بعد مشهده الملفت في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي رفض اللاعب فيه استلام الكرة عندما كان منفردا بالمرمى بداعي أنه واقع في مصيدة التسلل، ولكن الإعادة كشفت أنه كان بعيد كل البعد عن الوقوع في التسلل.

ونقل موقع "اليوم السابع" المصري عن مصدر داخل النادي الأهلي، دارة النادى الأهلي ولجنة التخطيط قررت إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن.

ومن المفترض أن اللاعب وقع على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده بحيث ينتهي موسم 2023.

وتابع المصدر بقوله "كان هناك موافقة على تمديد عقد مروان محسن، ولكن بعد الأحداث الأخيرة وتراجع مستوى اللاعب قررنا إعادة النظر فى الملف".

وأكمل المصدر قائلا "من الممكن عدم اعتماد العقود الجديدة والاكتفاء فقط بالموسم المتبقى له مع النادي".

ولفت المصدر أن لجنة التخطيط لم تعتمد رسميا تمديد عقد مروان محسن، رغم توقيع اللاعب على العقود، ولم يتم تسجيل العقود في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وانتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقامة أمس على إستاد القاهرة الدولي بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

📺 تعليق عماد متعب على أداء مروان محسن pic.twitter.com/dAlWx7m9U0 — Ahly Insider (@AhlyInsider) August 22, 2020

​ورغم الخسارة من الزمالك، لا يزال يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، فيما يأتي الزمالك بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة.