صحفي بريطاني: يوم محمد صلاح في ليفربول يكفيه للترشح إلى الرئاسة... صور

كشف صحفي بريطاني شهير أن قضاء الدولي المصري، محمد صلاح، يوما واحدا في شوارع ليفربول قد يكون كافيا له من أجل الترشح للرئاسة.

ونشر الصحفي البريطاني الشهير، ديف أو كوب، مجموعة من الصور، والتي تظهر مدى الشهرة التي يتمتع بها محمد صلاح في شوارع ليفربول وبين جماهير الريدز.

وقال الصحفي البريطاني: "علينا أن نتذكر أن يوما واحدا يقضيه مو صلاح في ليفربول، يبدو من سيترشح للرئاسة".

ويظهر في تلك الصور المنشورة محل للمأكولات ينشر صور لمحمد صلاح وهو يتناول الكباب لديه.

وصورة أخرى جماعية لعدد من رواد أحد الصالات الرياضية السعيدة بمرور محمد صلاح عليها ليقوم ببعض التدريبات الشخصية.

وصورة أخرى لسيدة من مشجعات ليفربول سعيدة لأن جدتها تمكنت من التقاط صورة تذكارية مع مو صلاح، الذي كانت تحلم بلقائه في يوم من الأيام.

Remember the day Mo Salah spent in Liverpool like he was running for presidency. 😂 pic.twitter.com/62VkOP83lb — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) August 23, 2020

​وانتقل محمد صلاح، 28 عاما، إلى ليفربول في عام 2017، وقاده للتتويج بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمر ليغ" ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وحصل على ألقاب عديدة مثل هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في القارة الأفريقية، ونافس على لقب أفضل لاعب في العالم.