وكيل مروان محسن: اللاعب موجود في الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة

أكد تامر النحاس، وكيل اللاعب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي المصري، أنه وفقا للعقد القديم فإن مروان موجود في الأهلي لمدة عام آخر ثم تم تجديد عقده لمدة 3 سنوات جديدة والأمر انتهي، وليس معني أنه لم يكن موفق في لقاء الزمالك أن يقوم الأهلي بالتراجع عن تفعيل عقده الجديد".

ونفي النحاس في تصريحات لموقع "مصراوي"، ما تردد عن رغبة الأهلي في عدم اعتماد العقد الجديد بعد أدائه في مباراة الزمالك بالدوري أمس السبت.

📺 تعليق عماد متعب على أداء مروان محسن pic.twitter.com/dAlWx7m9U0 — Ahly Insider (@AhlyInsider) August 22, 2020

وتساءل النحاس، "هل مروان كان السبب الوحيد في الخسارة؟، هناك لاعبون أخرون وجهاز فني، كرة القدم لعبة جماعية والخسارة فيها يتحملها الجميع وليس لاعب بمفرده".

وتابع "لا يجب أن تكون آراء المحليين أو العاملين في الحقل الإعلامي من رجال الصحافة هي نفس أراء الجماهير، ويجب الاحتكام للعقل والمنطق أولا، المشجع من حقه أن يغضب ويقول ما يراه".

وأضاف "أعتقد أن هناك ابتلاء لمروان وأتمنى أن يركز في عمله وأن يبتعد عن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأنهي حديثه بأن "مروان محسن مازال أحد أهم مهاجمين مصر في أخر 10 سنوات"، مشيرا أنه طلب منه "نسيان ما حدث في مباراة أمس وأن يركز في القادم".

وانتهت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقامة أمس على إستاد القاهرة الدولي بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

​ورغم الخسارة من الزمالك، لا يزال يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، فيما يأتي الزمالك بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة.