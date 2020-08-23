موناكو يقلب تأخره إلى تعادل مع ضيفه رانس في دوري فرنسا

قلب موناكو تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2 مع ضيفه ستاد رانس في أول مباراة يخوضها الفريق تحت قيادة مدربه الجديد نيكو كوفاتش في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد.

ويأمل موناكو في تحقيق بعض الاستقرار التدريبي بعد أن تناوب على قيادة جهازه الفني خمسة مدربين مختلفين في عامين لكنه اليوم وجد نفسه متأخرا بهدفين بعد مرور 21 دقيقة من البداية أحرزهما بولاي ديا والبلال توري.

وهز أكسل ديساسي وبنوا بادياشيل، اللذان قدما أداء كارثيا في الدفاع في بداية المباراة، الشباك بواقع هدف في كل شوط ليدرك موناكو التعادل.

ويتصدر أنجيه، وهو الفريق الوحيد الذي انتصر في الجولة الأولى حتى الآن، المسابقة بعد انطلاق موسم 2020-2021 يوم الجمعة.

وتوقفت مباريات الدوري الفرنسي طوال خمسة أشهر بسبب انتشار العدوى بالفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم وتم إلغاء الموسم الماضي جراء ذلك.

#Championnat_Français Ligue1 ⚽#El_Bilal_Touré commence de la plus belle des manières, passeur à la 5' sur l'ouverture du score, l'Aigle Espoir s'est offert son premier but de la saison à la 21' de jeu avant de céder sa place à l'heure de jeu#Monaco 2-2 #Reims#Yiriba_Foot⚽ pic.twitter.com/W4DvbcZRWg — Yiriba (@Yiriba_) August 23, 2020

وتفوق ديا في سباق سرعة على بادياشيل وهز شباك بنجامين لوكومت بتسديدة منخفضة في الدقيقة الخامسة ليمنح التقدم للفريق الضيف.

وضاعف رانس من تقدمه في الدقيقة 21 عندما استغل توري سوء التفاهم بين ديساسي وبادياشيل.

لكن موناكو قلص الفارق في نهاية الشوط الأول بضربة رأس من ديساسي.

وبعد عشر دقائق من الشوط الثاني أدرك موناكو التعادل بتسديدة من بادياشيل عقب ركلة حرة من ألكسندر جولوفين.

وتأجلت مباراتا باريس سان جيرمان حامل اللقب وأولمبيك ليون بعد بلوغ الفريقين الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في النهائي اليوم الأحد.

كما تأجلت مباراة أولمبيك مرسيليا ضد ضيفه سانت إيتيين والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة بسبب إصابة أربعة لاعبين من مرسيليا بفيروس كورونا.