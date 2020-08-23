الشباب السعودي يعلن موعد انضمام بطل أوروبا الأرجنتيني إيفر بانيجا

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لنادي الشباب السعودي على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن "خالد البلطان رئيس نادي الشباب، أجرى اتصالا عبر الفيديو مع بانيجا، هنأه خلاله بفوزه بلقب الدوري الأوروبي مع فريق إشبيلية الإسباني، بعدما تغلب في المباراة النهائية على إنتر ميلان الإيطالي".
📄 عبر مكالمة فيديو.. البلطان يهنئ بانيغا باللقب الأوروبي .. واللاعب يشكر الشبابيين#الشباب pic.twitter.com/g0WbJora3E— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 23, 2020
وقال خالد البلطان، في التغريدة: "نثني على الأداء المميز الذي قدمه بانيجا طيلة مشواره في البطولة، ونتمنى أن يستمر هذا العطاء والتميز خلال مسيرته المقبلة مع النادي".
#بانيغا: سعيد بانضمامي للشباب .. وأتمنى الالتحاق بالفريق بأقرب وقت 🔥#الشباب #سناب_الشباب #السعودية #الدوري_السعودي pic.twitter.com/ECXnnji4GY— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 23, 2020
وقال اللاعب الأرجنتيني في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لنادي الشباب: "سعيد بانضمامي للشباب وأتمنى الالتحاق بالفريق في أقرب وقت"، مشيرة إلى أنه "أعرب عن شكره وتقديره على الدعم والتفاعل الكبير له من قِبَلِ كل نادي الشباب ومشجعيه خلال البطولة".
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