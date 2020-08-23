"برشلونة" يعلن إصابة لاعبه الجديد بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق الكتالوني.

وقال النادي في بيان رسمي: "ثبتت إصابة بيانيتش بفيروس كورونا، بعد فحصه يوم 22 أغسطس".

كشفت الاختبارات إصابة بيانيتش بفيروس كوفيد-19، دون أن تظهر عليه أعراض المرض. اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي. pic.twitter.com/6GLoBCOPf2 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 23, 2020

وتابع البيان أن اللاعب بصحة جيدة ويلتزم العزل المنزلي.

وأكد النادي، عدم سفر اللاعب إلى إسبانيا، إلا بعد مرور 15 يوما من العزل ثم الانضمام إلى برشلونة.

وانتقل اللاعب البوسني إلى النادي الأسباني من فريقه يوفنتوس الإيطالي.