نيمار يبكي بحرقة عقب خسارة دوري الأبطال.. فيديو

وفور انتهاء المباراة جلس نيمار على مقاعد البدلاء وهو يبكي على ضياع حلمه بتحقيق اللقب، حتى أنه توجه تجاه الكأس ولمسه وهو يبكي.
منذ رحيل نيمار عن برشلونة إلى باريس في عام 2017، لم ينجحا الثنائي في الظفر بدوري أبطال أوروبا! 😢— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 23, 2020
هل الحل في أن يجتمعها من جديد؟! 🥺#UCLfinalpic.twitter.com/OhRasvNzHV
وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونخ بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان، ليحقق البافاري اللقب السادس له في تاريخه.
يا لها من لعنة يا نيمار!— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 23, 2020
رحل عن برشلونة فلم يحقق الذهب ولم يحققه البرسا من بعده 🪙 pic.twitter.com/UhT1gZkWgF
وأضاع نيمار خلال المباراة فرصتين محققتين، تصدى لهما مانويل نوير حارس البافاري ومنتخب ألمانيا.
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