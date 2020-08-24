مدرب باريس سان جيرمان يتحدث عن انتقال ميسي إلى فريقه

وقال توخيل لقناة "بي تي سبورت" البريطانية، بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا: "نرحب به بشكل كبير... من المدرب الذي يقول لا لضم ميسي؟".

وأضاف: "قررنا عدم مناقشة ملف الصفقات في الفترة الحالية، بل سنجتمع خلال أيام، فعلينا بناء تشكيلة قوية".

وتابع المدرب: "أظن أن ميسي سينهي مسيرته في برشلونة، ميسي هو سيد برشلونة".

وتابع: "بصراحة فقدنا الكثير من اللاعبين هذا الموسم، بينهم إدينسون كافاني وتوماس مونييه، والآن تياجو سيلفا يرحل عن الفريق".

وسجل ميسي، الذي انضم إلى برشلونة وعمره 13 عاما، 634 هدفا في 730 مباراة مع النادي الكتالوني، كما أنه اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي بحصوله على 33 لقبا.

وكانت تقارير زعمت أن ليونيل ميسي أخطر إدارة برشلونة بقرار رحيله عن الفريق هذا الموسم بعد النتائج المخيبة خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما نشره موقع "فوتبول إيطاليا"، تحدث ميسي مع الإدارة حول قراره بالرحيل عن كامب نو، وعدم الانتظار حتى انتهاء عقده الذي يمتد للعام المقبل. وأفاد الموقع بأن ميسي غير راض كليا عن الإدارة الحالية للنادي، وبالتالي اتخذ قراره النهائي بالرحيل.

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا بفضيحة مدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.