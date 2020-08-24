"هذا ما كان ينقصنا"... القطري ناصر الخليفي يعلق على خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا

علق القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين 24 أغسطس/آب، على خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان مساء أمس الأحد، نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون رد.

وسجل هدف بايرن ميونخ الوحيد الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، ليحقق البافاري اللقب السادس في تاريخه.

وقال الخليفي، في تصريحات لقناة "آر إم سي سبورت" الفرنسية: "أشعر بالفخر بلاعبي فريقي رغم خسارة النهائي".

وتابع رئيس النادي الباريسي: "أشعر بطبيعة الحال بحزن وخيبة أمل، فقد قدمنا الكثير هذا الموسم، وخسرنا النهائي بهدف وحيد، وكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة، لكنها كرة القدم".

وأضاف الخليفي قائلا "كانت مباراة عصيبة، ونحن نعلم أننا نلعب دوري أبطال أوروبا وهي بطولة ليست بالسهلة".

وقال رجل الأعمال القطري "قدم اللاعبين الكثير هذا الموسم، وأنا فخور بهم جميعا، وحتى في دوري الأبطال لم يكن أكبر المتفائلين يعتقد بأننا سنصل إلى المباراة النهائية".

وقال رئيس باريس سان جيرمان "عملنا كثيرا للوصول إلى النهائي. وسنواصل العمل بكل ثبات في الموسم المقبل".

وأردف قائلا "سنسعى للفوز بلقب دوري الأبطال الموسم المقبل، فقد كنا قاب قوسين أو أدنى من الحصول على هذه الكأس".

واستدرك قائلا "بعد هذا النهائي سنؤمن بحظوظنا أكثر من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأوضح الخليفي قائلا: "إن ما كان ينقص باريس سان جيرمان في تلك المباراة مجرد بعض التفاصيل الصغيرة، وحال إنهائها سنتجه من أجل التتويج باللقب".