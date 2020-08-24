الكشف عن دخل ماكغريغور ونورمحمدوف

وحسب الموقع المختص بأخبار "يو إف سي" و"إم إم إي"، تصدر المقاتل الأيرلندي كونور مكغريغور قائمة الأجور الأعلى بدخل يقدر بأكثر من 15 مليون دولار.

وحصل المقاتل الهولندي أليستر أوفيريم، على المركز الثاني، وهو البطل الأفضل في الوزن الثقيل، ووصل دخله إلى 9.8 مليون دولار.

أما نورمحمدوف فجاء في المركز الثالث بدخله الذي بلغ 8.6 مليون دولار. واشتهر المقاتل الروسي بإسقاط خصمه وتثبيته، كما يحمل الآن لقب المقاتل ذي أطول سجل خال من الهزائم.

ونومحمدوف هو بطل "UFC" ويحتل المرتبة الثانية في ترتيب أفضل المقاتلين في المنظمة وهو يحتفظ بسجل خال من الهزائم، بـ 28 فوزا في 28 نزالا.