الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويشتكيه إلى "فيفا"

رفض نادي الزمالك المصري، اعتذار لاعب النادي الأهلي وليد سليمان للاعب محمد عبد الشافي بعدما تسبب وليد في إصابة الأخير.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور صباح اليوم الاثنين، أعلن فيه اتخاذه قرار التقدم "بشكوى رسمية ضد وليد سليمان للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي (فيفا) للمطالبة بمعاقبته نظرًا لتسببه متعمدًا في إيذاء العديد من اللاعبين"، حسبما نقلت "بوابة الأهرام".

وكان محمد عبد الشافي قد أصيب بكسر في عظمة الترقوة بسبب التحام وليد سليمان معه في كرة مشتركة خلال مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت السبت الماضي.

وتغلب نادي الزمالك المصري على غريمه التقليدي، الأهلي، بثلاثية نظيفة مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت الماضي، باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة 21 من دوري We المصري.

وتجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في المركز الأول بترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة في الوصافة، قبل خصم ثلاث نقاط بقرار من اتحاد الكرة المصري.

ويشار إلى أن خسارة الأهلي من الزمالك في هذا اللقاء، تعتبر الأولى له في الدوري المصري لهذا الموسم.

وجاءت أهداف الزمالك بأقدام أحمد عبد العزيز "زيزو"، ومصطفى محمد وأسامة فيصل على التوالي، في حين أحرز ياسر إبراهيم هدف الأهلي الوحيد.