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    اللاعب المصري وليد سليمان

    وليد سليمان يرد على اتهام الزمالك بتعمد إصابة محمد عبد الشافي

    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
    رياضة
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    رد لاعب وسط الأهلي المصري المخضرم، وليد سليمان، على اتهام الزمالك له بتعمد إصابة لاعب الفريق الأبيض، محمد عبد الشافي وتهديد بتصعيد شكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

    وقال سليمان، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إن تلك مجرد حملات لا أخلاقية يتعرض لها".

    وعنون وليد سليمان منشوره باسم "المعاني الإنسانية... والحملات اللأخلاقية".

    اللاعب المصري وليد سليمان
    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
    الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويشتكيه إلى "فيفا"

    وتابع سليمان قائلا "هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية، لأغراض مفضوحة، حيث تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي اعتز به كثيرا، محمد عبد الشافي، لأن هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانيه والجوانب الأخلاقية، ولأغراض مفضوحة تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي اعتز به كثيرا، في المستشفى على أنه نوع من الاعتذار مني له، بل وذهبوا وفقا لحملات ممنهجة ضدي منذ فترة إلى أن هذا الاعتذار غير مقبول".

    وأكمل بقوله "الحقيقة أنني لم أذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار فأنا لم اخطئ، ولم أتعمد إصابته بشهادته هو شخصيا، وإلا ما كان رحب بي، ولكن كان هدفي من الزيارة من باب إرساء جوانب إنسانية وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضة".

    ورد على اتهامه بأنه يتعمد إصابة زملائه في الملاعب قال وليد سليمان: "إلى من يدعون كذبا أنني لاعب اتعمد إصابة زملائي في الملاعب، اذكركم أنني كنت شخصيا ضحية لإصابات خطيرة تعرضت لها في مباريات قمة سابقة، اتذكر منها إصابتي في مباراة القمة في كأس مصر بعد تدخل عنيف من اللاعب شوقي السعيد، الذي خرج يعترف بأنه تعمد إيذائي وغبت عن الملاعب وقتها أكثر من شهر ونصف الشهر".

    وأتبع قائلا "كذلك إصابتي بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة القمة علي كأس السوبر بالإمارات عام 2016، بعد تدخل عنيف من لاعب الزمالك السابق كوفي، وغبت عن الملاعب قرابة 3 أشهر، وفي الحالتين لم أطالب ولم يطالب النادي الأهلي أحدا بالاعتذار، ولم يخرج إعلام النادي يشن حملات ضد لاعبي الزمالك".

    واستدرك نجم الأهلي قائلا "الحملات الشخصية ضدي وصلت إلى مرحلة غريبة، بل ومضحكة أيضا، بلغت إلى حد اتهامي باللجوء للسحر عن طريق الخاتم الذي ارتديه، وهو ما تأكد للجميع عندما طالب البعض من حكم مباراة القمة الأخيرة أن اخلع الخاتم، واندهش الحكم لأني لم اكن ارتدي خاتما من الأساس".

    واختتم تصريحاته قائلا "أؤكد لكم في النهاية أن اللعب برجولة وجدية لا يعني أبدا تعمد إيذاء لاعبي الفرق المنافسة، اعرفوا الفارق أولا قبل أن تتحدثوا وتكيلوا الاتهامات".

    وكان مجلس إدارة الزمالك قد اتهم وليد سليمان بتعمد إيذاء عبدالشافي، خلال لقاء القمة الذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

    وأكد الزمالك أنه سيتم اللجوء لـ"فيفا" وتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي نظراً لأنه كرر نفس الأمر مع لاعبين أخرين.

    ​وتعرض خلال المباراة عبد الشافي لإصابة قوية "كسر في الترقوة"، بسبب تدخل عنيف بينه وبين سليمان.

    وحرص وليد سليمان على زيارة عبد الشافي في المستشفى، لتأكيد حسن نواياه، وهو ما رفضته إدارة الزمالك.

    وتغلب نادي الزمالك المصري على غريمه التقليدي، الأهلي، بثلاثية نظيفة مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت الماضي، باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

    ​وتجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في المركز الأول بترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة في الوصافة، قبل خصم ثلاث نقاط بقرار من اتحاد الكرة المصري.

    ويشار إلى أن خسارة الأهلي من الزمالك في هذا اللقاء، تعتبر الأولى له في الدوري المصري لهذا الموسم.

    وجاءت أهداف الزمالك بأقدام أحمد عبد العزيز "زيزو"، ومصطفى محمد وأسامة فيصل على التوالي، في حين أحرز ياسر إبراهيم هدف الأهلي الوحيد.

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