ما المرض الذي تسبب في مأساة لاعب النصر السابق خالد الزيلعي

تحدث اللاعب خالد الزيلعي، نجم نادي النصر السعودي سابقا، عن وضعه الصحي بعدما أصيب بمرض "التصلب الجانبي الضموري"، الذي يؤثر على الأعصاب ويتسبب في فقدان القدرة على التحكم بالعضلات وصعوبة الكلام.

وقال الزيلعي، خلال مقابلة مع برنامج "صدى الملاعب" المذاع على قناة "MBC": "أريد وظيفة لزوجتي"، مضيفا: "وضعي الحالي لا يسمح لي بالعودة إلى مجال الرياضة أو العمل في أي مجال آخر".

ولفتت صحيفة "المواطن" السعودية إلى قول بندر الشمري، الصديق المقرب لخالد الزيلعي، إن الزيلعي لم يتكلم عن حالته لأنه إنسان عزيز النفس"، مضيفا: "سأتحدث بدلا منه نظرا لصعوبة حالته الصحية".

وأعلنت مدينة سلطان للخدمات الإنسانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها ستعالج خالد الزيلعي في المدينة.

ولفتت الصحيفة إلى قول خالد الزيلعي مؤخرا إن وضعه الصحي يزداد سوءا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيا".

وانتشر مؤخرا مقطع صوتي للزيلعي، وهو يتحدث عن تكاليف مرضه، وهو ما أثار موجة تعاطف جماهيري كبيرة لدعمه.