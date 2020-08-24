ما المرض الذي تسبب في مأساة لاعب النصر السابق خالد الزيلعي

ولفتت صحيفة "المواطن" السعودية إلى قول بندر الشمري، الصديق المقرب لخالد الزيلعي، إن الزيلعي لم يتكلم عن حالته لأنه إنسان عزيز النفس"، مضيفا: "سأتحدث بدلا منه نظرا لصعوبة حالته الصحية".
وأعلنت مدينة سلطان للخدمات الإنسانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنها ستعالج خالد الزيلعي في المدينة.
ولفتت الصحيفة إلى قول خالد الزيلعي مؤخرا إن وضعه الصحي يزداد سوءا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيا".
نجوم النصر الغاليين رسالتكم وصلت وكان لها الاثر الطيب في نفسي كنتم نجوم داخل وخارج الملعب جزاكم الله خير ..— خالد الزيلعي (@k25zx) August 21, 2020
- @NAmrabat53 @Hamedallah_9 @waleed_a86 @Ahmedmusa718 @a_khamis27 @Fatahadam1 @MaduAbdullah @fraide15 بيتروس مايكون💙💛 pic.twitter.com/rXRBsw0cnx
وانتشر مؤخرا مقطع صوتي للزيلعي، وهو يتحدث عن تكاليف مرضه، وهو ما أثار موجة تعاطف جماهيري كبيرة لدعمه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)