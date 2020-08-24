المدير الفني الجديد لنادي برشلونة يبدأ "مذبحة الاستغناءات" بـ4 نجوم كبار

يستغني نادي برشلونة الإسباني، عن عدد من لاعبي الفريق الموسم المقبل، بطلب من المدير الفني الجديد للفريق، رونالد كومان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلا عن إذاعة "راك1" الكتالونية، أن رونالد كومان قد أخبر الأوروغواياني لويس سواريز بأنه لن يعتمد عليه في مباريات برشلونة في الموسم المقبل.

وسيلتقي برشلونة في الساعات القليلة المقبلة مع وكيل سواريز لتسوية العقد، الذي ينتهي في الموسم المقبل مع وجود سنة إضافية كان من الممكن أن تبقي اللاعب حتى يونيو 2022.

كما ذكرت الإذاعة ذاتها أن كومان قد تواصل أيضًا مع لاعب الوسط التشيلي، أرتورو فيدال، وطلب منه البحث عن فريق جديد لأنه خارج حساباته الفنية في الفترة المقبلة.

ولم يتبق في عقد فيدال سوى عام واحد، لذلك سيتعين على محاميه ووكيله التوصل لاتفاق بالتراضي لفسخ العقد نهائيًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن كومان أبلغ اثنين آخرين بأنهما خارج حساباته أيضا، وهما المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي ما زال في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

ويقترن اسم راكيتيش بقوة بالرحيل عن صفوف البلوجرانا هذا الصيف، ويبدو أن عودته إلى إشبيلية تعد خيارا محتملا.

وتكمن مشكلة رحيل راكيتيتش في أن برشلونة لا يريد الاستغناء عنه دون مقابل، لكنه يريد الحصول على المال، علمًا بأن عقده سينتهي في الصيف المقبل، في الوقت الذي يبحث فيه إشبيلية عن بديل لإيفر بانيجا حيث سيشاركون في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، لكنهم ليسوا على استعداد لتلبية مطالب البارسا المادية، وكذلك غير مستعدين لدفع راتب اللاعب الكرواتي.

يُذكر أن بايرن ميونخ أطاح ببرشلونة من الدور ربع النهائي للبطولة، بانتصار عريض بنتيجة (8-2)، والذي تسبب في إقالة كيكي سيتين المدير الفني السابق للبلوجرانا، وتعيين الهولندي رونالد كومان.