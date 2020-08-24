بات بطلا شعبيا... لاعب مانشستر يونايتد ينقذ مسنة ويمسك اللص

بات المدافع الدولي السويدي، نجم "مانشستر يونايتد"، فيكتور ليندلوف، بطلا شعبيا بعدما نجح في الإمساك بلص سرق حقيبة سيدة مسنة.

حدثت الواقعة في مدينة فاستيراس السويدية، حيث تواجد اللاعب لقضاء عطلة قصيرة عقب نهاية الموسم.

وعاد اللاعب إلى موطنه السويد لقضاء عطلة قصيرة بعد نهاية الموسم، وتزعم التقارير المحلية أن ليندلوف منع سرقة حقيبة امرأة مسنة.

Victor Lindelof stopped a thief from stealing an elderly woman's bag in Sweden today and held him until police arrived, reports @Aftonbladet pic.twitter.com/YwGPrESp9T — B/R Football (@brfootball) August 24, 2020

ووفقا لتقرير للشرطة المحلية، لولا وجود ليندلوف بالقرب من موقع الحادث، لتمكن اللص من الهرب.

واتضح فيما بعد أن الجاني هو رجل في الثلاثينيات من عمره مشتبه به حتى الآن بارتكاب جريمة سرقة وجرائم مخدرات بسيطة لاستخدامه الشخصي.