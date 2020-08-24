لم يتمكن رونالدو وميسي من تحقيقه... ليفاندوفسكي يكرر إنجاز كرويف التاريخي

حقق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب "بايرن ميونخ" إنجازا تاريخيا لم يسبق لكريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي تحقيقه.

إذ فاز ليفاندوفسكي بجائزة هداف بطولة دوري الأبطال عقب تسجيله 15 هدفا، على الرغم من عدم تسجيله في المباراة النهائية أمام "باريس سان جرمان".

وسجل ليفاندوفسكي في 10 مباريات خاضها خلال النسخة الحالية من البطولة، وكان يسعى لكسر رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 17 هدفا في نسخة 2013-2014 بقميص ريال مدريد.

ولم يكتفي ليفاندوفسكي بهذا فقط، بل سبق له التتويج أيضا بلقب هداف الدوري الألماني الذي حسمه فريقه، إثر تسجيله 34 هدفا.

ليس هذا فحسب، بل أن ليفاندوفسكي هو هداف بطولة كأس ألمانيا التي توج البافاري بلقبها، برصيد 6 أهداف، ليصبح صاحب الـ32 عاما هداف الثلاث بطولات في واقعة تاريخية.

ولم يسبق لأحد تحقيق إنجاز ليفاندوفسكي سوى الأسطورة يوهان كرويف عندما قاد "أياكس" لتحقيق ثلاثية تاريخية موسم 1971-1972، وتوج حينها بلقب الهداف في جميع المسابقات.