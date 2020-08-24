أزمة كبيرة تضرب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

أزمة كبيرة يمر بها نادي "الوداد" الرياضي المغربي خلال الفترة الحالية، إثر إصابة عدد من لاعبيه بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، أعلن النادي تأجيل عدد من مبارياته القادمة بسبب إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وكشفت تقارير صحفية أن عدد المصابين بالفيروس بين أعضاء الفريق المغربي وصل إلى 11 مصابا.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يقام الذهاب في المغرب يوم 25 سبتمبر/ أيلول، والإياب في مصر يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.