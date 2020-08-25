كومان يحسم مستقبل جيرارد بيكيه في برشلونة

يواصل المدرب الجديد لبرشلونة، الهولندي يوهان كرويف، حسم مصير عدد من لاعبي الفريق، فبعد إخبار الأروجواياني، لويس سواريز، بأنه لاوجود له في الفريق بالموسم المقبل، جاء الدور على الإسباني جيرارد بيكيه لتحديد مستقبله مع الفريق.
وكشفت تقارير إسبانية أن الهولندي أخبر المدافع الإسباني، على أنه ضمن خططه للموسم المقبل.
فبحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني، فإن كومان اتصل ببكيه مساء أمس الاثنين مخبرا إياه بانه يريد استمراره بالفريق.
وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، قد أكدت منذ فترة أن كومان يرى بيكيه أحد العناصر الأساسية الذي سيعول عليها الموسم المقبل، وأن استمراره مع الكتيبة الكتالونية ليس محل شك.
فيما قال بيكيه نفسه عقب الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين أنه لا يمانع أن يكون أول الراحلين عن الفريق إذا كان هذا سيعيد الفريق إلى درب الانتصارات من جديد.
وتواصل كومان خلال الأيام الماضية مع 3 نجوم آخرين وأبلغهم أنهم خارج تشكيل الفريق، وهم: لاعب الوسط التشيلي، أرتورو فيدال، المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.
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