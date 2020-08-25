كشف سر تمسك إدواردو بالرحيل عن الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن سبب تمسك البرازيلي كارلوس إدواردو قائد فريق الهلال، بالرحيل عن النادي.

وفاجأ إدواردو إدارة ناديه، بطلبه الرحيل مع تأكيد تقارير إعلامية انضمامه إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي.

البرازيلي كارلوس إدواردو ينضم لشباب الأهلي الإماراتي لمدة ثلاث سنواتhttps://t.co/n3tj4LbxUw — قناة الغد (@AlGhadTV) August 25, 2020

ويرغب اللاعب في الرحيل فورا،ر رغم تبقي 3 جولات في الدوري، كون نادي شباب الأهلي يرغب في قيده كلاعب آسيوي بقائمته قبل السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وساهم إدواردو في فوز الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، ولطالما كان من أفضل الأجانب في الدوري السعودي.