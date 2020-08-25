مرتضى منصور يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع رمضان صبحي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري تراجعه عن ضم لاعب الأهلي السابق رمضان صبحي لعدم حاجة الفريق إليه.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك: "رمضان لاعب مميز، لكن الزمالك لم ولن يتفاوض لضمه"، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف منصور: "اكتفينا بتقديم عرض كنوع من المناورة فقط واستطلاع الرأي حول قيمته، لكننا غير مسؤولين عن تسبب عرضنا في تفويت الفرصة على أي ناد آخر لضم رمضان".

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من رمضان صبحي أن "اللاعب تلقى عرضًا أوروبيًا بجانب عرض نادي بيراميدز المصري".

وأكد المصدر أن رمضان سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه الرسمي ووجهته المقبلة.

وأشار المصدر إلى أنه "تبقى خطوة واحدة لحسم صفقة اللاعب لبيراميدز، وهي الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي الإنجليزي".