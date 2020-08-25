خبر مفرح من "يوفا" بشأن كأس السوبر الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفا"، اليوم الثلاثاء، السماح للجماهير بحضور مباراة كأس السوبر الأوروبية بين "بايرن ميونيخ" و"إشبيلية" في بودابست في 24 سبتمبر/ أيلول.

وأقيمت كل المباريات في المراحل النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي خلف أبواب مغلقة لكن اللجنة التنفيذية لـ"يوفا" قررت السماح بحضور نسبة 30% من سعة استاد بوشكاش البالغة 67215 متفرجا، بحسب الإحصائيات، لمباراة كأس السوبر في العاصمة المجرية.

🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators - up to 30% of the capacity of the stadium.



The decision was approved by the #UEFAExCo today.



Full announcement: 👇 — UEFA (@UEFA) August 25, 2020

لكن "يوفا" قال في بيان: إن "كل المباريات الأخرى التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي مثل دوري الأمم وتصفيات مسابقتي الأندية القارية ستستمر من دون جماهير حتى إشعار آخر".

وبحسب البيان، سيستغل "يوفا" مباراة كأس السوبر لتحديد مدى إمكانية عودة الجماهير للمباريات بصفة عامة.

ولم يحدد الاتحاد الأوروبي حتى الآن إذا كان سيسمح للجماهير المجرية فقط بحضور المباراة في بودابست أو سيسمح لجماهير طرفي كأس السوبر بالحضور.

وتدشن مباراة كأس السوبر في العادة الموسم الأوروبي الجديد وتقام بين الفائز بدوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي.