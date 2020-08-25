رسميا... ميسي يخطر إدارة برشلونة برحيله عن النادي

أبلغ المهاجم الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، الإدارة برغبته في مغادرة أروقة الكامب نو، في رسالة بعثها عبر الفاكس.

ونقلت وكالة "رويترز" تقرير لشبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، أن ميسي الذي قضى كامل حياته المهنية في برشلونة، أبلغ النادي برغبته في المغادرة عن طريق إرسال" بوروفاكس".

تستخدم خدمة "بورفاكس" في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل وتستدعي وجود إثباتًا عن المستخدمين. جاء خطاب ميسي رغم أن عقده يستمر مع النادي الكتالوني حتى الموسم القادم.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن النادي الإسباني أكد بالفعل إخطار اللاعب –الهداف التاريخي للفريق- للإدارة برغبته في الرحيل.

يتبع...