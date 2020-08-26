رئيس كتالونيا: لن ننساك يا ميسي

بعث كيم تورا، رئيس مقاطعة كتالونيا، رسالة وداع للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، عقب إعلان اللاعب عن رغبته في الرحيل.

وأرسل ميسي فاكس لإدارة نادي برشلونة، يعلمها فيه برغبته تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي يعطيه الحق في الرحيل بنهاية كل موسم.

وغرد تورا عبر حسابه في "تويتر" بصورة تجمعه مع ميسي، قائلا: "ستظل كاتالونيا منزلك دائما".

Catalunya serà sempre casa teva. Moltes gràcies per tots aquest temps de felicitat i d’un futbol extraordinari. Hem tingut la sort de compartir uns anys de les nostres vides amb el millor jugador del món. I un noble esportista No t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 25, 2020

وأضاف تورا "شكرا جزيلا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة، لقد كنا محظوظين بما يكفي لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع أفضل لاعب في العالم".

وأتم رئيس كتالونيا "رياضي نبيل لن ننساك أبدا يا ليونيل ميسي".

يذكر أن العديد من الأندية تتسابق لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأسها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.