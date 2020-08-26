مشجعو برشلونة يقتحمون كامب نو ويهتفون باسم ميسي... فيديو

اقتحم عدد من مشجعي نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، مقر ملعب كامب نو، اعتراضا على رحيل قائد الفريق ليونيل ميسي.

وطالبت الجماهير ميسي بالبقاء داخل جدران برشلونة، وعدم الرحيل إلى أي نادٍ، متهمين رئيس النادي بارتوميو بالتسبب في رحيل ميسي عن قلعة كتالونيا الرياضية.

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020

هذا ورفضت قوات الأمن المتواجدة أمام ملعب كامب نو التعامل مع الجماهير، رغم وجود بارتوميو داخل مكتبه.

عاجل : دخول مشجعين برشلونه للكامب نو ، غاضبين ويهتفوووووووون باسم ميسي ميسي ميسي 🔥🔥

pic.twitter.com/N12z2zGFTv — ICN (@Pll_live) August 26, 2020

وأشارت تقارير صحفية أن المفاوضات بين ميسي ومانشستر سيتي وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث عرض مسؤولو النادي الإنجليزي على ميسي اللعب لهم لمدة 3 مواسم ثم الانتقال لفريق نيويورك سيتي الأمريكي التابع لنفس المؤسسة المالكة لمانشستر لمدة موسم.

يذكر أن العديد من الأندية تتسابق لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأسها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.