حقيقة اندلاع أعمال شغب في كتالونيا بسبب قرار ميسي الرحيل عن برشلونة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأعمال شغب يظهر بها مجموعة من الشباب يرتدون قميص برشلونة، مع تعليقات بأنها أعمال شغب من جانب جماهير الفريق الكتالوني اعتراضا على رحيل ليونيل ميسي.

وطلب الأرجنتيني ليونيل ميسي فسخ تعاقده مع برشلونة والرحيل، إلا أن حقيقة الصورة أنه تم التقاطها في عام 2011 عقب فوز النادي الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

أعمال شغب وتخريب الآن بالعاصمة الكاتلونيا من طرف أنصار نادي برشلونة بعد إعلان #لونيل_ميسي رحيله عن الفريق pic.twitter.com/vjqZ1Kehof — aminesaci (@aminesaci7) August 25, 2020

الصورة التقطها مصور وكالة الأنباء الفرنسية ضمن احتفالات جمهور برشلونة بالفوز على مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تخللتها مواجهات مع الشرطة البريطانية، حيث أقيمت المباراة على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وشهد اليوم الأربعاء تجمع العديد من مشجعي برشلونة أمام ملعب كامب نو مطالبين باستقالة رئيس النادي وعدم رحيل ميسي، إلا أنه لم تقع أي أعمال شغب.