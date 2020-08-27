لاعبة كرة قدم تحطم الأرقام القياسية في "تنطيط" الكرة... فيديو

ونجحت بيوندو البالغة من العمر 31 عاما، في تنطيط الكرة دون ملامستها الأرض 170 مرة في دقيقة أثناء الركض على جهاز المشي الرياضي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laura Biondo (@laurabiondo) 20 Авг 2020 в 11:39 PDT

وتعتبر الحركة صعبة للغاية في عالم الاستعراض الحر، حيث تتطلب من الرياضية أن يتتبع الكرة بينما يتحرك أيضًا بسرعة على جهاز المشي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Laura Biondo (@laurabiondo) 15 Авг 2020 в 10:46 PDT

وبدأت بيوندو التدريب من سن العاشرة وسرعان ما حققت مهاراتها الأرقام القياسية.

وركزت اللاعبة على كرة القدم الاستعراضية في مسيرتها وأصبحت بارعة في عرض الحيل المختلفة باستخدام الكرة.

وشاركت بيوندو في عرض "سيرك دو سوليه"، كما تتبع نظام غذائي صحي وتتكلم بأربع لغات، الإيطالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية.