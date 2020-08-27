كريستيانو رونالدو ينال جائزة جديدة بدوري أبطال أوروبا... فيديو

نال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2019.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، نال الجائزة بحصوله على أكبر عدد من الأصوات.

وتفوق رونالدو على 9 متنافسين آخرين على الجائزة، بهدفه الثاني على ليون الفرنسي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

هذا وجاء في المراتب الأولى حسب التصويت كريستيانو رونالدو يالمرتبة الأولى، متبوعا بلاعب نادب لايبزيش الألماني مارسيل سابتراز، والمرتبة الثالثة للاعب تاددي يوفتوس الإيطالي خوان كواردادو، والمرتبة الرابعة للإورغواياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة، فيما عادت المرتية الخامسة للاعب بايرن ميونيخ الألماني سيرجي غنابري.

وسجل رونالدو 4 أهداف فقط في دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، علما أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ نال جائزة الهداف برصيد 15 هدفا.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، أمام ليون، حيث فاز النادي الفرنسي ذهابا 1/0، قبل أن يفوز يوفنتوس إيابا في إيطاليا 2/1، ليتأهل ليون بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.