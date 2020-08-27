المقاولون العرب ينتزع من الزمالك فوزا ثمينا بالدوري المصري... فيديو

انتزع نادي المقاولون العرب، مساء اليوم الخميس 27 أغسطس/آب، فوزا ثمينا وقاتلا أمام الزمالك في ختام مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ونجح المقاولون العرب من الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة أكملها الذئاب بـ10 لاعبين لأكثر من 50 دقيقة كاملة.

فوز المقاولون على الزمالك هو الأول الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من 18 عاما، وتحديدا منذ الـ 20 من شهر أبريل/نيسان عام 2002، وقتها انتصر الذئاب بنفس النتيجة.

التقدم أولا كان من نصيب المقاولون العرب في الدقيقة 13 عن طريق الكولومبي لويس إدوارد، قبل أن يدرك أشرف بنشرقي التعادل في الدقيقة 73.

ب10 لاعبين #المقاولون يفاجئ #الزمالك ويفوز بهدفين ⚽️

سجل لويس ادوارد هدف التقدم للمقاولون فى الدقيقة 13 وتعادل اشرف بنشرقي للزمالك فى الدقيقة 73 وسجل محمد عصام هدف الفوز القاتل للمقاولون فى الدقيقة 93

فوز المقاولون هو الأول على الزمالك منذ عام 2002 👌#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/to26NOQ3XG — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 27, 2020

​ولكن المقاولون خطف الانتصار بهدف قاتل عن طريق محمد عصام في الدقيقة 92.

ولعب المقاولون العرب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36، بعد طرد فادي نجاح لعرقلة المنفرد أشرف بنشرقي، قبل أن يخرج محمد عصام مطرودا أيضا ولكن في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 97.

​ووصل المقاولون العرب للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.