المقاولون العرب ينتزع من الزمالك فوزا ثمينا بالدوري المصري... فيديو

ونجح المقاولون العرب من الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة أكملها الذئاب بـ10 لاعبين لأكثر من 50 دقيقة كاملة.
فوز المقاولون على الزمالك هو الأول الذي يتحقق لأول مرة منذ أكثر من 18 عاما، وتحديدا منذ الـ 20 من شهر أبريل/نيسان عام 2002، وقتها انتصر الذئاب بنفس النتيجة.
التقدم أولا كان من نصيب المقاولون العرب في الدقيقة 13 عن طريق الكولومبي لويس إدوارد، قبل أن يدرك أشرف بنشرقي التعادل في الدقيقة 73.
ب10 لاعبين #المقاولون يفاجئ #الزمالك ويفوز بهدفين ⚽️— WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 27, 2020
سجل لويس ادوارد هدف التقدم للمقاولون فى الدقيقة 13 وتعادل اشرف بنشرقي للزمالك فى الدقيقة 73 وسجل محمد عصام هدف الفوز القاتل للمقاولون فى الدقيقة 93
فوز المقاولون هو الأول على الزمالك منذ عام 2002 👌#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/to26NOQ3XG
ولكن المقاولون خطف الانتصار بهدف قاتل عن طريق محمد عصام في الدقيقة 92.
ولعب المقاولون العرب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36، بعد طرد فادي نجاح لعرقلة المنفرد أشرف بنشرقي، قبل أن يخرج محمد عصام مطرودا أيضا ولكن في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 97.
هدف تقدم #المقاولون على #الزمالك بأقدام لويس إدوارد ⚽️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/i4opYp1yyP— WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 27, 2020
ووصل المقاولون العرب للنقطة 40 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 42 في المركز الثاني بالتساوي مع بيراميدز.
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