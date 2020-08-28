كلوب يتحدث عن إمكانية ضم ميسي إلى ليفربول

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، مدى إمكانية انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، إلى صفوف الريدز.

وجاء حديث كلوب، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء "آرسنال" بكأس الدرع الخيرية، بعد إعلان ميسي رغبته بالرحيل عن النادي الكتالوني، بحسب موقع "جول".

وقال كلوب إن جميع الأندية تتمنى الحصول على خدمات ليونيل ميسي، وأن وجوده في ليفربول سيشكل إضافة قوية بدون شك.

وتابع "من لا يتمنى أن يضع ميسي ضمن قائمة فريقه، ولكن ليس هناك فرصة، وبكل صدق هو لاعب رائع".

وعلى جانب آخر قال كلوب إن الفرص بينه وآرسنال تعد متساوية، خاصة أن الغانرز قدموا أداء استثنائيا خلال الفترة المنقضية، ما وضع في خزائنهم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بالتفوق على جميع المنافسين، وكبار أندية إنجلترا.

يشار إلى أن ملعب ويمبلي يستضيف مساء غد السبت، انطلاقة الموسم الجديد، التي ستشهد صداما قويا بين ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، ونظيره آرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في كأس الدرع الخيرية، وهو حدث تقليدي يجرى سنويا قبل بداية الموسم.