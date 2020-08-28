تواصل مع والده... هل يضم باريس سان جيرمان ميسي

وذكر تقرير نشرته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن مسؤولو باريس سان جيرمان، ألقوا بشباكهم للظفر بخدمات ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، اتصل بخورخي ميسي والد ووكيل أعمال نجم برشلونة، لمعرفة موقف "البرغوث" النهائي من رحيله عن برشلونة.

وتابعت: "ليوناردو استفسر أيضا عما إذا كان مانشستر سيتي هو وجهته المقبلة، وهل لا يزال الباب مفتوحا لمناقشة عرض من النادي الفرنسي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ليونارد تحدث مع خورخي ميسي، حول الأزمة القانونية والخلاف مع برشلونة، وأيضا المطالب المادية للنجم الأرجنتيني".

وعلى جانب آخر كشف تقرير لصحيفة "تيليفوت" الفرنسية، أنه في الوقت الذي يتمتع مانشستر سيتي بأفضلية لضم ميسي حاليا، إلا أن باريس سان جيرمان سيعتمد على لاعبيه نيمار وأنخيل دي ماريا، صديقي ميسي المقربين لدعمه خلال هذه اللحظة الشخصية الصعبة، وأيضًا لمحاولة جذبه لمشروع باريس.