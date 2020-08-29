غوارديولا في برشلونة للقاء ميسي

أشارت تقارير إعلامية إلى وجود مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، في برشلونة للقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فبحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن غوارديولا وافق على عقد لقاء مع الأرجنتيني الذي أبدى رغبته في الخروج من برشلونة لفريق آخر.

هذا وأعلنت الكثير من الأندية رغبتها في ضم الأرجنتيني لصفوفها فور إعلانه رغبته بمغادرة فريقه الحالي، ليرتبط اسم مانشستر سيتي كوجهة جديدة للأرجنتيني.

كان ميسي أرسل فاكسا رسميا لإدارة برشلونة يخطرها فيه برغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، الذي يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

فيما تؤكد إدارة برشلونة، أن بند الخروج الذي يرغب ميسي في تفعيله انتهى في 10 يونيو/ حزيران الماضي، ولا يوجد ما يستحق المناقشة مع الأرجنتيني.

ويرتبط اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 33 عاما والذي انضم إلى برشلونة في 2000، بعقد مع العملاق الكتالوني حتى 2021.