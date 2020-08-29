فرانتشيسكو توتي يعلن تحويل حياته لفيلم سينمائي

أعلن اللاعب الإيطالي ومهاجم نادي روما السابق فرانشيسكو توتي، اليوم السبت، تحويل قصة حياته إلى فيلم سينمائي.

وقال توتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكل عاطفة أقدم لكم الفيلم الوثائقي (اسمي فرانشيسكو توتي) عن قصة حياتي".

وأضاف توتي البالغ من العمر 43 عاما: "الفيلم من إخراج أليكس إنفاستشيلي، وسيتم تقديمه في مهرجان روما السينمائي، وسيعرض في دور السينما من 19-21 أكتوبر المقبل".

Con emozione vi presento il documentario sulla mia storia. #MiChiamoFrancescoTotti regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del cinema di Roma. 19-21 ottobre nelle sale cinematografiche. @VisionDistrib @wildsidesrl @TheApartmentpi2 @FremantleIT #caprientertainment pic.twitter.com/gisRSJ4HfD — Francesco Totti (@Totti) August 29, 2020

ونال توتي لقبا في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي، وفاز مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006.

ولعب توتي لروما بين 1992 و2017، حيث لم يلعب لأي ناد آخر.