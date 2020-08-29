ليفاندوفسكي يُتوج نفسه بالكرة الذهبية

قال اللاعب البولندي ومهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني روبيرت ليفاندوفسكي، إنه الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2020

وأكد ليفاندوفسكي في حوار مع شبكة "Onet Sport" البولندية: "أنا!، فزت بكل شيء ممكن، وأصبحت الهداف الأول في جميع المسابقات".

وأضاف: "أعتقد أن اللاعب الذي يمكنه فعل ذلك سيفوز بالكرة الذهبية"، وتابع: "لكن هذه الجوائز لا تشكل هاجسا بالنسبة لي، أنا على دراية بأولوياتي، تركيزي كان منصبا على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وليس أي جائزة شخصية محتملة“.

Never stop dreaming. Never give up when you fail. Work hard to achieve your goal🏆💪 @fcbayern #MiaSanMia pic.twitter.com/iYTD8ROYoK — Robert Lewandowski (@lewy_official) August 23, 2020

وأردف: "دوري أبطال أوروبا حلم لكل لاعب، أمضيت مسيرتي كلها وأنا أؤمن بقدرتي على تحقيق هذا اللقب"، متابعا "عندما حققت دوري أبطال أوروبا كنت سعيدا كالطفل، ظهرت عواطفي بطريقة طبيعية وعفوية، لم أستطع السيطرة على نفسي، لقد كان رد فعل رجل سعيد بما حققه".

وقررت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، تعليق الجائزة لهذا العام، بسبب جائحة كورونا.

وسجل ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 32 عاما، مع بايرن ميونخ 55 هدفا وصنع 10 في 47 مباراة موسم 2019/2020، علما أنه نال جائزة الهداف في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا.