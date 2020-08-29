8 أسماء تنتظر الرحيل عن ريال مدريد

يسعى نادي ريال مدريد للتخلص من عدة أسماء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمنح ميزانيته متنفسًا سواء بقيمة تلك الصفقات أو بالتخلص من بعض الرواتب الكبيرة.

يأتي هذا في ظل الأزمة المالية التي تضرب أندية كرة القدم بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف الكرة لعدة أشهر وغياب الجماهير عن المدرجات.

وبحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي، فتلك الأسماء يتصدرها الثنائي جاريث بيل الذي يتقاضى أعلى الرواتب في الفريق، ويرفض الرحيل.

سيرخيو ريجيلون

اللاعب الشاب يقدم مستويات رائعة في صفوف إشبيلية وحصل معهم مؤخرًا على بطولة الدوري الأوروبي على حساب إنتر.

ماريانو دياز

بالرغم من الهدف الذي سجله في الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة عندما حل بديلًا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، إلا أن اللاعب خارج حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

أوسكار رودريجيز

لاعب ريال مدريد الذي أمضى الموسم الماضي معارًا في صفوف ليجانيس وقدم مستويات طيبة للغاية لا يزال خارج حسابات النادي الملكي.

براهيم دياز

بعد أن انضم من صفوف مانشستر سيتي لم يحصل اللاعب على الدور الذي وعده به ريال مدريد حتى الآن في صفوف الفريق الأول.

بورخا مايورال

بالرغم من المستوى الطيب الذي قدمه في صفوف ليفانتي في الموسم الماضي، يبدو أن اللاعب لا يزال خارج خطط زين الدين زيدان.

داني سيبايوس

اللاعب يرفض فكرة العودة لريال مدريد من أجل البقاء على مقاعد البدلاء، لذلك رحيله سيكون أمر محسوم بكل تأكيد.

خاميس رودريجيز

موقف اللاعب الكولومبي واضح وصريح وهو رفضه للدور الثانوي له في ريال مدريد، والذي لم يجد زيدان مفرًا من منحه إياه بسبب تلاحم المباريات.

جاريث بيل

رحيل جاريث بيل هو بمثابة الأولوية لنادي ريال مدريد، فالفريق الملكي لا يستفيد من اللاعب بأي شكل من الأشكال.

بيل يرفض الرحيل، ويرفض حتى مناقشة تخفيض الـ 15 مليون يورو التي يحصل عليهم في الموسم مع النادي الملكي، لذلك رحيله سيكون معقدًا كثيرًا.