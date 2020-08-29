أهداف مباراة الأرسنال وليفربول في كأس الدرع الخيرية... فيديو

تمكن أرسنال من التتويج بلقب الدرع الخيرية بعد الانتصار على ليفربول بركلات الترجيح (5 - 4) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وغلب على المباراة الطابع الجدي رغم وديتها وبالأخص من أرسنال، بينما ظهر ليفربول بمستوى أقل من المتوقع وبدا واضحا عدم الجاهزية البدنية للفريقين بشكل عام، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.

الشوط الأول شهد أفضلية واضحة لآرسنال تم ترجمتها من خلال هدف أكثر من رائع عبر بيير أوباميانج من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

أداء ليفربول في الشوط الثاني تحسن إلى حد كبير مع تراجع "الجانرز" إلى الدفاع، وأضاعت كتيبة كلوب عددا من الفرص في ظل تألق الحارس إيمليانو مارتينيز.

البديل تاكومي مينامينو تمكن من إدراك التعديل أخيرا في الدقيقة 73 بعدما ارتطمت الكرة في محمد صلاح ثم يد سيدريك سواريس ووصلت له أمام المرمى ليحولها إلى الشباك.

ساديو ماني كان بمقدوره إنهاء المباراة لمصلحة ليفربول بعدما تسلم كرة سهلة في منطقة الجزاء لكنه تأخر كثيرا في تسديدها ثم صوبها ضعيفة وتصدى لها مارتينيز ببراعة.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، حيث أضاع ريان برويستر ركلة ترجيح أضاعت على الريدز اللقب ومنحت "الجانرز" البطولة.