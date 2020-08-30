لاعب جديد في صفوف يوفنتوس الإيطالي

أعلن نادي يوفنتوس، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكرة القدم الليلة الماضية تعاقده لموسم واحد على سبيل الإعارة مع لاعب الوسط الأمريكي الدولي ويستون مكيني لاعب شالكه الألماني.

ونشر "اليوفي" عبر حسابه الرسمي على الإنترنت أن "العقد يتضمن بندا يتيح له الارتباط بعقد دائم مع اللاعب الأمريكي الشاب في نهاية فترة الإعارة".

وقال يوفنتوس في بيان إنه سيدفع 4.5 مليون يورو (5.36 مليون دولار) مقابل فترة الإعارة ونحو 25.5 مليون يورو أخرى إذا ما قرر التعاقد مع اللاعب متعدد المهارات بصورة دائمة بعد ذلك.

وبدأ مكيني (22 عاما) مسيرته في صفوف الناشئين ضمن نادي "دالاس إف.سي" الأمريكي قبل الانتقال إلى أكاديمية شالكه في سنوات المراهقة. واستمر مع الفريق وأحرز له خمسة أهداف خلال 91 مباراة.

وفي السياق، قال يوخين شنايدر المدير الرياضي في شالكه حول ذلك: "الاتفاق الذي أبرمناه مع يوفنتوس هو الأفضل ماليا بالنسبة لشالكه كما أنه يمثل الخطوة الأفضل رياضيا لويستون".

وأضاف مسؤول النادي الألماني "بالتأكيد الموافقة على التخلي عن واحد من أفضل أصحاب المواهب في فريقنا مثل ويستون يعود جزئيا إلى الوضع المالي للنادي".

وبصفة عامة، لعب مكيني في شالكه كلاعب وسط مدافع ما يرشحه ليكون بديلا محتملا للفرنسي بليز ماتودي في تشكيلة يوفنتوس.

ورحل ماتودي عن يوفنتوس بعد انتهاء عقده في الشهر الماضي متوجها إلى انتر ميامي الأمريكي.

وفاز يوفنتوس بلقب دوري الأضواء الإيطالي للعام التاسع على التوالي في الشهر الماضي.