لاعب جديد في صفوف يوفنتوس الإيطالي

ونشر "اليوفي" عبر حسابه الرسمي على الإنترنت أن "العقد يتضمن بندا يتيح له الارتباط بعقد دائم مع اللاعب الأمريكي الشاب في نهاية فترة الإعارة".
📹 An American dream come true for @WMckennie 💭— JuventusFC (@juventusfcen) August 29, 2020
WATCH the full interview on @JuventusTV ➡️ https://t.co/EvCcUc0ubp#WelcomeWeston #ForzaJuve pic.twitter.com/nJ7cEE6W2g
وقال يوفنتوس في بيان إنه سيدفع 4.5 مليون يورو (5.36 مليون دولار) مقابل فترة الإعارة ونحو 25.5 مليون يورو أخرى إذا ما قرر التعاقد مع اللاعب متعدد المهارات بصورة دائمة بعد ذلك.
وفي السياق، قال يوخين شنايدر المدير الرياضي في شالكه حول ذلك: "الاتفاق الذي أبرمناه مع يوفنتوس هو الأفضل ماليا بالنسبة لشالكه كما أنه يمثل الخطوة الأفضل رياضيا لويستون".
وأضاف مسؤول النادي الألماني "بالتأكيد الموافقة على التخلي عن واحد من أفضل أصحاب المواهب في فريقنا مثل ويستون يعود جزئيا إلى الوضع المالي للنادي".
وبصفة عامة، لعب مكيني في شالكه كلاعب وسط مدافع ما يرشحه ليكون بديلا محتملا للفرنسي بليز ماتودي في تشكيلة يوفنتوس.
ورحل ماتودي عن يوفنتوس بعد انتهاء عقده في الشهر الماضي متوجها إلى انتر ميامي الأمريكي.
وفاز يوفنتوس بلقب دوري الأضواء الإيطالي للعام التاسع على التوالي في الشهر الماضي.
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