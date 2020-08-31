انطلاق الدوري الإيطالي في 19 سبتمبر

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية نقلا عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بأن موسم دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم سيبدأ في 19 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ووعد الاتحاد الإيطالي وفقا للوكالة الإيطالية بأن يقدم الخطة النهائية لعودة الدوري الإيطالي يوم 2 سبتمبر المقبل.

واختتمت مباريات الدوري الإيطالي الموسم الماضي في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، بعد أن توقفت لنحو 3 أشهر ما بين مارس/ آذار، ويونيو/ حزيران، بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

كما قال وزير الرياضة الإيطالي، فينتشينتسو سبادافورا، في تصريحات لوكالة "آكي" الإيطالية، إن هناك إمكانية لفتح مدرجات الملاعب أمام الجمهور في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل مع بداية الموسم الرياضي القادم.

وقال الوزير في تصريحات إذاعية سابقة: "إذا سمح المنحنى الوبائي بذلك، فسنكون قادرين في سبتمبر/ أيلول على العودة لرؤية الجمهور بمدرجات الملاعب الرياضية".

ولكنه أضاف "من الواضح أننا لن نملأ مدرجات الملاعب كما في السابق، حيث سنحترم سلسلة كاملة من الإجراءات التي تتم دراستها في هذه الساعات".