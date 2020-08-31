السعودي محمد نور يرد بشكل قاس على انتقادات عدنان جستنيه... فيديو

رد أسطورة نادي الاتحاد السعودي السابق، محمد نور، على انتقادات وجهها الناقد الرياضي عدنان جستنيه، بعد إعلانه رغبته بالترشح لرئاسة النادي مستقبلا.

وقال نور في رده، إن النادي شهد العديد من الأزمات عندما كان جستنيه مديرا لمركزه الإعلامي، مضيفا بأنه كان يطلب تذاكر لمباريات الفريق الأول حتى لاينتقد اللاعب علنا، بحسب ما نقل موقع صدى الإلكتروني.

مضيفا "جستنيه كان يقوم أيضا بنشر الخطابات والبيانات الرسمية، التي تقدم إليه، كما هي، ودون أن يقوم بمراجعتها".

متابعا "أنت لك فترة تتكلم وأنا ما أطلع أرد ولا أعتبرك حاجة أصلًا ولا شايفك شي.. تتذكر إذا كنت أرفع سماعة إذا أنت كتبت حاجة كدا ولا كدا وترجع تعتذر؟".

وكان الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، قد صرح قائلا "من أنت يا محمد نور لتتحدث عن الاتحاد؟! أنت صحيح أسطورة في الملعب، ولكن العميد هو من جعلك نجما، ومن الغريب أنه كان يرفض الظهور الإعلامي وبالأخص مع الإعلامي بتال القوس، فلماذا ظهر في هذا الوقت بالتحديد؟!".