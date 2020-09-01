برشلونة يبيع "رسميا" أحد أبرز نجومه مقابل 1.5 مليون يورو

وأضاف النادي في بيان أنه سيتم إقامة حفل وداع للاعبه الكرواتي، غدا الأربعاء، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي، معربا عن امتنانه لما قدمه اللاعب طوال فترة تواجده مع الفريق، ومتمنيًا له التوفيق في خطوة الجديدة.
🙌 These moments, we shall never forget!— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2020
💙❤️ Thank you, @ivanrakitic pic.twitter.com/qAzdZHbhno
يشار إلى أن راكيتيتش"انتقل إلى برشلونة عام 2014 قادما من إشبيلية مقابل 18 مليون يورو حيث توج مع "البلوغرانا" بـ 13 لقبا هي الدوري الإسباني "4 مرات"، كأس الملك "4 مرات"، كأس السوبر المحلي "2"، دوري أبطال أوروبا "مرة"، كأس السوبر الأوروبي "مرة" وكأس العالم للأندية "مرة".
🚨 LATEST NEWS | Agreement with Sevilla for the transfer of @IvanRakitic— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2020
يُذكر أن بايرن ميونخ أطاح ببرشلونة من الدور ربع النهائي للبطولة، بانتصار عريض بنتيجة (8-2)، والذي تسبب في إقالة كيكي سيتين المدير الفني السابق للبلوغرانا، وتعيين الهولندي رونالد كومان.
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