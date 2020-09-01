كاريلو يتحول إلى بطل في السعودية... صورة

احتفل أحد المواقع الرياضية في بيرو بفوز أندريه كاريلو مع فريق الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ 16 في تاريخه عبر الإشادة بتحول الدولي البيروفي إلى بطل بوضع صورته على أحد الأبراج التجارية الشهيرة في مدينة جدة.

وقال موقع "bolavip" الرياضي، إن "كاريلو سعيد في السعودية التي تحول فيها إلى بطل بفضل فوز الهلال بلقب الدوري ليضيفه إلى دوري أبطال آسيا العام الماضي".

وأضاف الموقع إلى أن "كاريلو سعيد في الهلال رغم انتقادات بعض الصحفيين في بيرو لكن عقب الفوز بلقب الدوري المحلي وتحوله إلى بطل في المملكة توقفت الانتقادات".

وتابع الموقع "لذلك قلت الانتقادات المتعلقة بانتقال كاريلو، الذي شارك مع بيرو في كأس العالم 2018 في روسيا، وانتقل إلى الهلال إذ أثبت لاعب الوسط المهاجم أنه لا يلعب في السعودية من أجل المال فقط لكنه سعيد ومرتاح في المملكة ويشعر بالود".

وأشار الموقع إلى أن "كاريلو سيركز في الفترة القادمة على دوري أبطال آسيا من أجل العودة مجددا للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد مشاركة العام الماضي في قطر".

ونشر الموقع صورة كاريلو على أحد المباني التجارية الضخمة في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر باعتباره بطلا مع زملائه.

La imagen de André Carrillo aparece en una de las torres empresariales de la localidad de Jeddah, en Arabia Saudí, luego de que Al-Hilal lograra la Liga de la Copa Profesional Mohammed Bin Salman. Ídolo peruano. 🇵🇪⚽️🐍 pic.twitter.com/g2PKcXvfMq — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) August 31, 2020

وحسم الهلال لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ 16 في تاريخه بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف على الحزم يوم السبت الماضي ليتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع النصر الذي فاز 2-1 على الفيحاء في التوقيت ذاته.