مرشح لرئاسة برشلونة يكشف وجهة ميسي القادمة

قال توني فريكسا المرشح المحتمل لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو في رئاسة برشلونة، إن ميسي لن يتراجع عن قراره بالرحيل عن برشلونة، مشيرا إلى أن مصير اللاعب بات محسوما بشكل كبير.

وأضاف فريكسا في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه ما من حل يمكنه أن يجعل النجم الأرجنتيني يبقى في قلعة الكامب نو.

وأوضح أن "غياب ميسي عن تدريبات الفريق يشير بصورة كبيرة إلى تدهور العلاقات بين اللاعب والفريق ووصولها إلى نقطة منتهية لا يمكن الرجوع عنها".

وأشار إلى أن "ميسي لاعب يسعى للوصول إلى النجاح الكامل لكنه لن يستطيع أن يحقق ذلك بشكل منفرد فهو بحاجة إلى فريق يصنع معه ذلك الفارق".

وأكد أن "بداية التدهور في العلاقات كان في عام 2015 بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وأن التطورات اللاحقة كانت هي ما سببت الأزمة بين الفريق واللاعب".

وكشف أنه "بشكل كبير سيذهب إلى مانشستر سيتي حيث يجتمع بمدربه المفضل بيب غوارديولا، ما يعني أن مصير ميسي مع برشلونة صار محسوما تقريبا".