الزمالك: سنتفاوض مع رمضان صبحي في حالة واحدة فقط

كشف مصدر مطلع في نادي الزمالك المصري، أن المسؤولين في النادي حددوا حالة وحيدة من أجل التفاوض مع رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، إنه لا يوجد تحرك رسمي من جانب النادي من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي، لكن في نفس الوقت نتابع الموقف من بعيد في ظل مفاوضاته مع بيراميدز.

وأضاف المصدر أن "الأمر أصبح شبه منتهي بين رمضان صبحي وبيراميدز، ولم نقترب من ضم رمضان كما يتردد في الوقت الأخير".

وتابع "ما نعلمه أن رمضان وقَّع لنادي بيراميدز بالفعل، وحصل على أكثر من نصف قيمة الاتفاق المادي عند التوقيع لذلك أمر ضمه أصبح صعبا في الوقت الحالي".

وأوضح "من أجل حسم الجدل، قد نفكر في ضم رمضان صبحي في حالة واحدة فقط وهي أن يتراجع بيراميدز عن ضمه، ونعتقد أن الأمر قد تم بينه وبين بيراميدز، ولا علاقة لنا بالصفقة في الوقت الحالي".

يشار إلى أن رمضان صبحي أبلغ إدارة "الأهلي" رفضه الانتقال لصفوفه بصفة دائمة، مبديا رغبته في اللعب ضمن صفوف نادي "بيراميدز".

ويلعب رمضان صبحي معارا للنادي الأهلي لمدة عام ونصف العام قادما من هدرسفيلد تاون.

وبدأ صبحي من ناشئ في النادي الأهلي، ولعب لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي في فبراير/ شباط 2014. وأثبت نفسه في الفريق الأول في ستاد القاهرة الدولي وساعد الأهلي على الفوز بالدوري المصري الممتاز في مواسم 2013-14 و2015-16.

وفي يوليو/ تموز 2016، انضم إلى الفريق الإنجليزي "ستوك سيتي" في صفقة قدرت بـ 5 ملايين جنيه استرليني، وأمضى موسمين مع "ستوك سيتي" قبل أن ينضم إلى "هدرسفيلد تاون" في حزيران/ يونيو 2018.