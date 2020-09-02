سواريز "مجانا" في يوفنتوس

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن النجم الأورغواياني سينتقل إلى فريق "السيدة العجوز" مجانا، حيث يتفاوض سواريز مع ناديه لإنهاء تعاقده مع برشلونة قبل عام من انقضائه رسميا، لتسهيل خروجه من "كامب نو".

وفي المقابل، يتجه مهاجم يوفنتوس غونزالو هيغواين إلى الرحيل عن تورينو إلى إنتر ميامي الأمريكي، لإفساح المجال أمام قدوم سواريز الذي سيشارك أساسيا على الأغلب.

ومن المتوقع أن تجري إدارة برشلونة حملة تغيير شاملة تحت قيادة المدير الفني الجديد رونالد كومان، بعد خروج الفريق من الموسم من دون أية بطولات لأول مرة منذ عام 2007.