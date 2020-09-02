أول ظهور للاعب رمضان صبحي بقميص "بيراميدز"... صور

اهتمت وسائل إعلام مصرية محلية بنشر أول صور يظهر فيها اللاعب المصري الدولي، رمضان صبحي، بقميص "بيراميدز"، بعدما رفض الاستمرار في الأهلي المصري.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" صورا، يظهر فيها رمضان صبحي، من داخل ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم، يبدو أنها تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

رمضان صبحي في بيراميدز pic.twitter.com/PvK5koC1T4 — Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) September 2, 2020

​وظهر رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، مرتديا قميص "بيراميدز" للمرة الأولى.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن "بيراميدز" يستعد للإعلان خلال الساعات المقبلة رسميا عن انتقال رمضان صبحي إلى صفوفه من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وكان رمضان صبحي قد رفض الاستمرار في النادي الأهلي، ليعود إلى فريقه الإنجليزي هيدرسفيلد عقب انتهاء إعارته للقلعة الحمراء، فيما أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى نادي بيراميدز.

ولم يتم الإعلان رسميًا حتى اللحظة عن التوصل لاتفاق بين هيدرسفيلد وبيراميدز، إلا أن الصورة ربما تؤكد انتقاله إلى النادي وتشير إلى أن الإعلان الرسمي قد يأتي خلال ساعات.

بيراميدز يستعد للإعلان عن صفقة رمضان صبحي، بنسبة كبيرة الإعلان ممكن يبقى بعد مباراة الزمالك.. صور لتجهيزات تقديم صفقة رمضان صبحي من ملعب الدفاع الجوي.. pic.twitter.com/LxcFoZaXHa — Ayman Gelbo (@AymanGelberto) September 2, 2020

​وأعلن النادي الأهلي المصري منتصف الشهر الجاري انتهاء إعارة رمضان صبحي، وأن اللاعب أخبر الفريق الأحمر رغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز المصري.

وبدأ صبحي من ناشئ في النادي الأهلي، ولعب لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي في فبراير/ شباط 2014. وأثبت نفسه في الفريق الأول في ستاد القاهرة الدولي وساعد الأهلي على الفوز بالدوري المصري الممتاز في مواسم 2013-14 و2015-16.

وفي يوليو/ تموز 2016، انضم إلى الفريق الإنجليزي ستوك سيتي في صفقة قدرت بـ 5 ملايين جنيه استرليني، وأمضى موسمين مع ستوك سيتي قبل أن ينضم إلى هدرسفيلد تاون في حزيران/يونيو 2018.