الأهلي المصري يغرم كهربا مليون جنيه بسبب "خناقة" مع الشناوي

قرر النادي الأهلي المصري، تغريم نجم وسطه، محمود عبد المنعم "كهربا" مليون جنيه مصري، بسبب ما بدر منه خلال مران الفريق.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن سيد عبد الحفيظ توقيعه الغرامة على كهربا بسبب ما بدر منه خلال المران.

ولفتت الصحيفة أن كهربا عقب المران عاد مرة أخرى لتقديم الاعتذار إلى سيد عبد الحفيظ، وحارس الفريق محمد الشناوي الذي كان طرفا في الواقعة.

أما عن كواليس "الخناقة"، فقالت الصحيفة إنه عقب المران، حدثت مشادة ساخنة بين كهربا والشناوي، بسبب مداعبات لم يتقبلها حارس الأهلي.

وبدأت المشادة عندما قام محمود كهربا بالدخول في "وصلة هزار" مع أحد لاعبي الفريق عقب مران الفريق الصباحي، وتضمن المزاح ألفاظا غير لائقة من كهربا تجاه زملائه في الفريق، وهو ما لم يقبله الشناوي بصفته قائد الفريق، وتوجه نحو كهربا وطالبه بعدم ذِكر هذه الألفاظ، والكف عن هذا النوع من المزاح، إلا أن كهربا رفض نصائح الشناوي وطالبه بعدم التدخل في هذا الأمر.

واشتد النقاش بين الشناوي وكهربا، وارتفعت حدة الصوت بين الثنائي بشدة، حتى تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذي علم بتفاصيل المشادة من "قائد الفريق"، وقام بتوبيخ محمود كهربا.

🚨الأهلي يغرم «كهربا» مليون جنيه .. واللاعب يعتذر لكل منظومة العمل بالفريق pic.twitter.com/tQcZVsQ4Y1 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 2, 2020

​ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة، المقررة يوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مباريات الدوري المصري الممتاز.