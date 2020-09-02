إصابة نيمار بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي، عن إصابة 3 من لاعبيه بفيروس كورونا بعد انتهاء عطلة الصيف المخصصة للفريق.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من ضمن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

Avec trois cas positifs au Covid-19 dans son effectif, le PSG pourrait reporter sa reprise initialement prévue ce jeudi https://t.co/LH8QYdvVpF pic.twitter.com/kPzzwShPrU — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 2, 2020

وأضافت أن اللاعبين الثلاث المصابين بالفيروس هم أنخيل دي ماريا، وليوناردو باريديس ونيمار دا سيلفا وسيتم عمل الإجراءات اللازمة لهم.

وأفادت بأنه سيتم عزل هؤلاء اللاعبين، الذين أُصيبوا بالعدوى أثناء فترة الإجازة الصيفية، التي تحصل عليها اللاعبون بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.